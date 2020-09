V areálu továrny Tesla Motors v kalifornském městě Fremont se v úterý odpoledne vyrovnalo 288 aut v přesných rozestupech. Jejich šoféři a šoférky nepřijeli na kontrolu, ale na valnou hromadu společnosti. Před nimi jako v autokině stálo pódium, na němž probíhala prezentace. A především se tam odehrál Tesla Battery Day - show, či spíše přednáška, při níž Elon Musk představil bateriové novinky, které - jak jinak - mají změnit svět.

"Nemáme zatím opravdu dostupné auto. Množství prodaných elektrovozů ve světě stoupá, ale ne dost rychle. Musíme to urychlit, musíme přejít na udržitelnou energetiku," prohlásil Musk a dodal: "A proto zlevníme výrobu baterií na polovinu. Víme, jak na to." Právě vysoké náklady na výrobu baterií jsou důvodem, proč jsou elektrovozy stále dražší než auta se spalovacím motorem. Obecně se udává, že pokud by se cena za kW/h dostala na 100 dolarů a méně, elektrovozy by se vyrovnaly benzinovým motorům. Baterie Tesly mají dnes výrobní náklady kolem 150 dolarů za kW/h.