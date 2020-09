V internetovém světě toho Dušan Šenkypl s Janem Bartou dokázali docela dost. Ze srovnávače ePojištění.cz vybudovali lídra trhu, za který skupina Bauer Media zaplatila tři miliardy korun, z bulvárního serveru extra.cz udělali jedno z nejnavštěvovanějších míst českého webu, do portfolia jejich ambiciózní investiční skupiny Pale Fire Capital patří také aukční portál Aukro.cz nebo analytická společnost Semantic Visions. Teď se ale rozhodli promluvit i do oblasti, která má k jedničkám a nulám poměrně daleko: do politiky.

Založili společně se svým kolegou z Pale Fire Capital Petrem Krajíčkem Spolek pro podporu liberální demokracie v ČR a vyzvali středové a středopravicové strany, aby se před sněmovními volbami, které proběhnou za rok, spojily do koalic a mohly účinněji konkurovat Andreji Babišovi a jeho ANO. Každé z nich (ODS, Piráti, TOP 09, STAN, lidovci a ČSSD) za to nabídli po pěti milionech, celkem tak mají připravených 30 milionů korun. Podmínkou je, že partaje musí spolupráci ohlásit do konce letošního roku. Polovinu z pěti milionů by pak dostaly letos a druhou příští rok.

Jan Barta už v minulosti podpořil například politický projekt Praha sobě starosty Prahy 7 Jana Čižínského, který zabodoval v komunálních volbách v roce 2018. Byl také jedním ze sponzorů snímků Havel a ve starším rozhovoru pro HN popsal, že to udělal mimo jiné proto, aby si společnost znovu připomněla havlovské ideály a názory. S Šenkyplem pak podporují také protikorupční organizaci Rekonstrukce státu.

Dušan Šenkypl nyní pro HN detailněji popsal, proč Spolek pro podporu liberální demokracie založili, jaké s ním mají plány, proč zvolili zrovna takovou částku a jestli se k nim přidají nějaká další byznysová jména.