Kauza slovensko-české investiční skupiny Arca Investments, které chybí peníze k výplatě stovek držitelů směnek a dluhopisů, začíná zasahovat už i do nejvyšší slovenské politiky. Opoziční strana Směr Roberta Fica ve čtvrtek oznámila, že podává trestní oznámení na slovenskou část Arcy s podezřením, že firma mezi věřiteli zvýhodnila rodinu premiéra Igora Matoviče.

Fico oznámil záměr podat trestní oznámení na tiskové konferenci ve čtvrtek. Odvolal se na tvrzení slovenského týdeníku Plus 7 dní, že do Arcy investovala až 10 milionů eur premiérova manželka Pavlína Matovičová. Důvodem je podezření, že Arca Matovičové dlužené peníze vyplatila už v situaci, kdy zastavila výplaty směnek a dluhopisů a požádala o ochranu před věřiteli. Výplatou Matovičové by došlo k nezákonnému zvýhodnění jednoho klienta vůči ostatním.

"Zásadní podezření spočívá v tom, že rodina Matovičových investovala do společnosti Arca Capital Slovakia obrovskou sumu peněz," řekl Fico na tiskové konferenci v Bratislavě. "Druhé podezření je, že byli zvýhodněni před jinými věřiteli a že s vysokou pravděpodobností jim byla vrácena nejen jistina, ale i výnosy, a to na úkor jiných věřitelů. Protože je všeobecně známo, že tato společnost má vážné finanční problémy," dodal.

Matovič ve středu odbýval dotazy médií na investici své manželky s tím, že už 14 let mají rozdělený majetek a že se od té doby nestará, kde má jeho choť uložené peníze.