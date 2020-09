Startup World Cup & Summit (SWCSummit) se letos opět uskuteční v Praze. Hlavním bodem programu akce bude vyhlášení nejlepšího evropského start-upu, který vzejde z 12 finalistů regionálních kol soutěže. Kromě titulu "mistra Evropy" budou finalisté bojovat také o investici ve výši půl milionu dolarů. Šanci na výhru mají i české start-upy, které však musí nejprve uspět v konkurenci Visegrádské čtyřky.

"Už teď evidujeme přes 400 přihlášek z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska – to je nejvíc za celou historii," upřesňuje Martin Vápeník, CEO ze spolupořadatelské společnosti UP21. Možnost přihlásit se do regionálního kola pro oblast V4 mají start-upy až do konce září, vyhlášení vítěze pak proběhne v předvečer finále 13. října.

SWCSummit bude i tento rok přes omezení způsobená koronavirem místem pro setkávání a hledání inspirace. Součástí programu budou panelové diskuze, mentoring, i schůzky jeden na jednoho, kde si zástupci start-upů mohou popovídat s potenciálními investory.

"Chtěli jsme v maximální míře zachovat možnost potkávat se a budovat vazby napřímo, jelikož právě to je jeden z hlavních benefitů celé akce. V souladu s aktuálními opatřeními jsme však snížili maximální počet účastníků na 500. I z toho důvodu plánujeme vybrané pasáže programu živě streamovat na webu SWCSummitu – tak aby se obsah dostal i k těm, kdo se kvůli početnímu limitu nedostanou na akci fyzicky," vysvětluje Václav Pavlečka, CEO Air Ventures, dalšího z pořadatelů. On-line se budou účastnit také někteří ze zaoceánských řečníků.

Mezi hlavní hvězdy, které se ať už virtuálně nebo fyzicky zúčastní letošního ročníku SWCSumimit, bude patřit Tosca Musková. Sestra jednoho z nejbohatších mužů planety Elona Muska je také sama aktivní ve světě technologií. Založila úspěšnou streamovací platformu Passionflix, která se zaměřuje na romantické filmy a komedie. Mezi další významné zahraniční řečníky bude patřit zkušený startupový investor z vyhlášeného akcelerátoru 500 Startups Marvin Liao, ředitelka zodpovědná za expanzi značky Revolut v regionu CEE Irina Nicoleta a zástupce NASA, který má na starosti převádění kosmických vynálezů do normálního pozemského života Tom Cwik.

Za českou scénu potom dorazí Martin Tolar, český vědec a neurolog, jehož společnost Alzheon je aktuálně asi nejblíže vynálezu léku na Alzheimerovu chorobu.

Hospodářské noviny jsou partner akce. Celý SWCSummit budete tak moci 14. října sledovat živě na webu iHNed.cz, kde následně najdete i rozhovor s Toscou Muskovou.