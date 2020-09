Každý desátý člověk v Česku omezuje podle nedávného průzkumu agentury Ipsos ve svém jídelníčku maso nebo ho nejí vůbec, v jiných zemích světa je podíl takovýchto lidí ještě vyšší. Do boje světových potravinářů, kdo nabídne vegetariánům, veganům nebo takzvaným flexitariánům lepší výrobek, vyrazilo i Nestlé. Tedy firma, která tradičně vydělává na čokoládě a bonbonech. "Sladkosti se mohou stát minoritním produktem a nebylo by to poprvé," říká v rozhovoru pro HN o změnách ve směřování byznysu Nestlé Torben Emborg, generální ředitel firmy pro Česko a Slovensko.

Nestlé mám spojené s čokoládou, je to stále hlavní produkt?

Ne nutně, záleží na zemi. Portfolia v jednotlivých státech se liší.



A v Česku?