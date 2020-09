Přestože dosavadní čísla o růstu nezaměstnanosti či počtu bankrotů a insolvencí firem i jednotlivců jsou v rozporu s daty o propadu hospodářství, ekonomická krize vyvolaná pandemií koronaviru byla a stále je zatěžkávací zkouškou pro firmy po celém Česku. "Krize umožnila, aby si společnosti ověřily, zda jsou jejich procesy a strategie nastaveny tak, aby zvládly i nečekané situace tohoto typu," myslí si partner společnosti Deloitte ČR Petr Michalík.

Právě rozhodující faktory, které oddělují dobře řízenou firmu od té špatné, budou mimo jiné tématem dalšího kulatého stolu pořádaného poradenskou a auditorní společností Deloitte ČR ve spolupráci s HN. Diskutující se budou v pátek 18. září věnovat pozici tuzemských firem oproti konkurenci ze zahraničí, vztahům mezi firemními entitami po ose zakladatel, majitel, vrcholný management a zaměstnanci či tomu, jakým způsobem ovlivňuje nástup moderních technologií řízení podniků.

Hosty debaty budou vedoucí partner společnosti Deloitte v Česku Miroslav Svoboda, jednatel společnosti Titan-Multiplast Lukáš Horn a také ředitel pro procesy, kvalitu a efektivitu firmy Akeso Holding František Vlček. Není náhodou, že se u jednoho stolu sejdou právě tito pánové. Miroslav Svoboda je v tuzemsku odpovědný za vedení soutěže Czech Best Managed Companies. Horn s Vlčkem jsou pak zástupci dvou oceněných firem. Ceny, které letos v květnu rozdávala společnost Deloitte poprvé i v Česku, si odneslo kromě zmiňovaných společností ještě dalších osm firem. Patří mezi ně výrobce cihel Heluz, stavební společnost Liko-S, technologická firma NWT, logisticko-technologická společnost Zásilkovna, řetězec lékáren a e-shop Pilulka, prodejce nemovitostí PSN, strojírenská firma ZLKL a autopůjčovna Sixt.

Ocenění se týká středních a velkých firem, u kterých se hodnotí kvalita jejich řízení. Soutěže se mohou zúčastnit privátně vlastněné společnosti, které mají českého či slovenského vlastníka (centrálu ale musí mít v Česku), mají minimálně 15 zaměstnanců, 250 milionů obrat a tři roky reálného fungování na trhu. Přihlášky mohou firmy posílat do 1. října letošního roku do šesti hodin odpoledne. Registrace je přitom otevřena už od začátku července. Vyhlášení pak proběhne v dubnu příštího roku. Projekt Best Managed Companies byl poprvé spuštěn v Kanadě v 90. letech minulého století. Od té doby běží už ve více než 20 zemích světa.

Firmy se hodnotí podle finančních kritérií, ale také na základě práce s topmanagementem. "Zjistíme, jak podnik pracuje například se strategií, zda se v ní zlepšuje a jestli si je vědom svých slabých a silných stránek," popisuje Miroslav Svoboda.

Hodnotí se rovněž i firemní kultura, produktivita či inovace. Nejlépe řízené tuzemské společnosti pak vybere porota složená ze zástupců vysokých škol i byznysu. Certifikát může firmám pomoci se získáváním obchodních kontaktů i potenciálních zaměstnanců. Partnerem programu jsou také Hospodářské noviny.