Na konci června schválila vláda takzvaný stravenkový paušál. Pokud projde parlamentem a opravdu začne platit od příštího roku, přinese velké změny do firemního stravování.

Právě tento paušál by měl být zaveden jako alternativa ke stravenkám, které v Česku patří mezi nejrozšířenější firemní benefity. Zaměstnanci by jednoduše místo stravenek dostávali daňově zvýhodněnou částku. Podle vlády to pro ně bude lepší například proto, že nebudou muset utrácet jen za jídlo v restauracích a obchodech, ale sami si určí, na co svůj benefit využijí.



Zastánci stravenek ale varují, že se zavedením stravenkového paušálu může hrozit gastro sektoru krize. Podle nejčernějších odhadů by mohl zapříčinit zavření až 30 procent restaurací. Lidé by totiž chodili na obědy méně často než se stravenkami. I proto už na dva tisíce restaurací sepsalo výzvu proti zavedení paušálu.



A problém by mohl hrozit i firemním jídelnám. Podle letošního průzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR se 73 procent zaměstnavatelů domnívá, že by zavedení stravovacího paušálu snížilo návštěvnost jídelen. Naopak podle průzkumu agentury Median by až tři čtvrtiny zaměstnanců, kteří nyní dostávají stravenky, raději přešly na peníze.



Ke kulatému stolu Hospodářských novin na téma stravenkového paušálu přijdou diskutovat Petr Březina, předseda Asociace českého tradičního obchodu, Miroslav Sedlák, předseda Asociace provozovatelů poukázkových systémů a Pavel Suchánek, odborník na výživu z Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Luboš Kastner, manažer Red Castle Hospitality Group.

Své dotazy k tématu debaty můžete pokládat níže.

Videopřenos debaty budete moci sledovat v tomto článku, v úterý 15. 9. od 17 hodin.