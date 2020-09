Držet ministerstvu financí palce a fandit mu, aby svou politiku prosadilo, není v posledním roce zrovna lehké. "Strážce kasy" napálil deficit tak, že dluhovou sekyru dokonce ani v – pro ekonomiku tak tragickém – koronavirovém roce nedokáže zatnout tak hluboko, jak si s poslanci vládních stran s komunisty dojednal. Půlbilionová meta zůstane přes všechnu snahu (tu vládě Andreje Babiše neupře ani přísný kritik) utratit, co se dá, pravděpodobně nedosažena. O to větší dluhy připravuje na další roky. Pod záminkou zrušení superhrubé mzdy totiž chystá největší daňovou reformu za posledních skoro 15 let – takovou, po které zbude v rozpočtech (státním i obecních) díra, že by se do ní se svými výdaji vešlo celé ministerstvo obrany (viz strana 32).

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přitom naprosto bezelstně přiznává, že netuší, čím výpadek příjmů nahradí. Něco takového si v Česku zatím netroufli ani největší rozpočtoví hazardéři. A že jich už u moci pár bylo.