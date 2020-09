Od pravého masa byste ho téměř nerozeznali. Barva, struktura i chuť, to vše je u rostlinných náhražek masa takřka totožné. Obliba umělého masa celosvětově roste, a to nejen mezi vegany a ekologicky smýšlejícími lidmi. V budoucnu by totiž mohlo vyřešit problémy s uspokojením poptávky po klasickém mase, jehož cena v poslední době roste.

"Nejrychleji rostoucí je jednoznačně kategorie rostlinných hotových jídel, která roste trojnásobně oproti minulému roku. Daří se také rostlinným alternativám mléčných výrobků a uzenin, které rostou skoro dvojnásobně," potvrzuje rostoucí poptávku po rostlinných náhražkách Zdeňka Svoboda Kuhnová z Rohlík.cz.