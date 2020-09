Dohoda, která měla být životním obchodem nejbohatšího Evropana Bernarda Arnaulta, padla. Francouzský výrobce luxusních doplňků LVMH ve středu oznámil, že už nechce převzít americké šperkařství Tiffany & Co. To ho mělo vyjít na 16,2 miliardy dolarů (přes 365 miliard korun). Podle listu The New York Times (NYT) se mělo jednat o největší akvizici v sektoru s luxusním zboží vůbec. LVMH z dohody vycouvala kvůli údajnému komplikování obchodních jednání, do hry podle ní vstupuje i politika. Tiffany ale o dohodu nadále stojí a bude se snažit LVMH donutit k jejímu uskutečnění, a to soudní cestou.