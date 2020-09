O psychologických dopadech koronaviru se diskutuje minimálně od jara a stejně dlouho se říká, že rok 2020 je kvůli tomu rokem introvertů. O tom, že pandemie je ideální dobou pro introverty a drsným testem pro extroverty, píší média celého světa. Do toho přicházejí přední světové společnosti s tím, že jejich zaměstnanci se do kanceláří nevrátí buď už nikdy, nebo minimálně mnoho dalších měsících. Týká se to Googlu nebo Facebook, v Česku například Avastu. Nyní debaty o tom znovu nabírají na síle.

Jak to ale ve skutečnosti je s dopadem home officů na lidi, kteří jsou plaší? Opravdu jim to svědčí? Podle Kateřiny Zábrodské z Psychologického ústavu Akademie věd, která se dlouhodobě zabývá kvalitou pracovního života a dopadem atmosféry a podmínek na pracovišti na duševní zdraví zaměstnanců, spíš ne. Osobní kontakt totiž zůstává klíčovou zkušeností i pro vyhraněné introverty.

HN: O introvertech všichni mluví, ale opravdu víme, kdo jsou introverti? Není obecná představa introverta coby tichého, v koutku sedícího člověka špatná?

Jsou samozřejmě laické představy o tom, kdo je introvert a extrovert, které nejsou vždy ve shodě s tím, jak se používají v odborné komunitě. To základní, co odděluje introverta a extroverta, je potřeba odlišné míry stimulace z vnějšího prostředí. Introvert má potřebu relativně nízké stimulace a extrovert vysoké. Netýká se to jen sociálního kontaktu, ale stimulace obecně, třeba i míry hluku. Existují zajímavé studie, které ukazují, že introverti podávají lepší pracovní výkon v tichém prostředí a extroverti v hlučném.

Představy, že introvert je nesmělý člověk, který chce sedět v rohu, nejsou úplně oprávněné. To pak záleží na dalších osobnostních vlastnostech. Není to tak, že by lidé byli striktně rozděleni na introverty a extroverty. Většina se pohybuje někde ve středu s tím, že u někoho převažuje trochu extraverze a trochu introverze. Takže takové vyhraněné tipy, kdy je někdo introvertní a potřebuje minimum kontaktu, jsou spíše extrémy.