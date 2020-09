Největší tuzemská skupina vyrábějící ruční palné zbraně, skupina CZG − Česká zbrojovka, poprvé oficiálně potvrdila, že se rozhodla prostřednictvím pražské burzy nabídnout investorům své akcie.

Firma oznámila na svém webu, že nabídne nové akcie v hodnotě 75 milionů eur (dvě miliardy korun) a své stávající akcie ve stejném objemu. Půjde o akcie mateřské společnosti Česká zbrojovka Partners SE. Objem nabídky se může podle poptávky zvětšit o 15 procent, majoritní podíl si ale stávající vlastníci udrží. CZG neoznámila, kdy by transakce na burze mohla proběhnout, protože detailní dokumentaci, takzvaný prospekt, musí nejprve schválit Česká národní banka. To běžně trvá asi dva týdny, prodej by se tak mohla uskutečnit někdy v říjnu.