Spolková vláda v Berlíně zatím odolává silnému tlaku automobilové lobby i vlivných odborů, aby uvolnila další miliardy eur, a pomohla tak odvětví vytvářejícímu skoro desetinu německého HDP a zaměstnávající přímo skoro 900 tisíc nadprůměrně placených lidí. Průlom podle všech známek zatím nepřinesl ani úterní automobilový "summit", který se večer sešel v berlínské budově spolkového kancléřství. K jednacímu stolu usedli kancléřka Angela Merkelová, její klíčoví hospodářští ministři a naproti nim šéfové německých automobilek, a chybět nemohli ani zástupci vlivných odborů. Závěry summitu, pro který se v německých médiích vžil název "Autogipfel", zatím nejsou známy.

Spor o pobídky rozdělil politiky

Německo už něco pro podporu svého autoprůmyslu i dalších odvětví udělalo. Od prvního července do konce letošního roku snížilo základní sazbu DPH z 19 na 16 procent a vládními pobídkami zvýhodňuje prodej aut na elektrický pohon. Výrobci a jejich dodavatelé to ale považují vzhledem ke kritické situaci za nedostatečné. Ve spolkové vládě mají

důležitého spojence - ministra dopravy Andrease Scheuera z bavorské CSU. Ten se netajil tím, že bude na summitu prosazovat, aby nákupní "prémii" dostávali také lidé, kteří si pořídí nové auto s hospodárným a ekologicky čistším spalovacím motorem.

"Německé spalovací motory jsou supermoderní. Prémie by značně zvedla poptávku," argumentuje ministr Scheuer. Jak dodává, německý automobilový trh má značný vliv na celou Evropu. Zhruba dvacetiprocentní meziroční propad prodeje aut v Německu v srpnu ho silně znepokojuje. Proti rozšíření pobídek je ale kancléřka Angela Merkelová (CDU) i sociálně demokratická ministryně životního prostředí Svenja Schulzeová. Za "krok špatným směrem" to označuje i většina privátních ekonomů v Německu.

Česko by nová opatření uvítalo

Země, které dodávají německému autoprůmyslu různé komponenty, by ale schválení dodatečných pobídek v Německu velice přivítaly. Zvláště to platí pro Česko. "Je to už několik let náš největší zahraniční dodavatel, od něhož byly loni dovezeny díly a příslušenství za sedm miliard eur," sdělil HN Peter Schubert z tiskového oddělení Svazu automobilového průmyslu (VDA). "Schválení pobídek také pro auta se spalovacími motory by byla pro zdejší tři automobilky a celou síť dodavatelských firem jednoznačně silná vzpruha," říká Petr Dufek, ekonom ČSOB. Spočítal, že pokud by poptávka po nových osobních autech v Německu stoupla o 20 procent, pak by z toho ve střední Evropě mělo největší prospěch právě Česko. "Z poměrně složitých výpočtů vychází, že zdejší HDP by se zvýšil o 0,3 procentního bodu, což není zanedbatelné," poznamenává Dufek.

Přitom onen dvacetiprocentní předpokládaný vzestup německé poptávky považuje za konzervativní. Domácí ekonomika – nejen automobilky – ale také výrobci kovů, elektrotechnického zařízení a další firmy by z německého šrotovného pravděpodobně mohli vytěžit ještě více. "Další vývoj automobilového průmyslu v Německu, jak tamní poptávka po autech, tak i světová poptávka po německých autech, je pro nás zásadní," uvádí Petr Knap, vedoucí partner poradenské firmy EY.