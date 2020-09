Apple v tichosti a bez tiskových zpráv zveřejnil dokument, který nese zdánlivě banální název - Our Commitment to Human Rights (Náš závazek k lidským právům). Jeho význam, resp. to, co o firmě vypovídá, je však mnohem větší - ukazuje, jak složitě se hledá balanc mezi byznysem a obhajobou hodnot, na nichž stojí západní civilizace.

"Společně se soukromím našich uživatelů je naším závazkem i svoboda projevu a informací," stojí v dokumentu. Jde o to, že produkty nebo služby Applu by měly být podle materiálu v souladu se základními lidskými právy, jako je svoboda slova a názoru.

Apple se svou směrnicí přichází v době, kdy eskalují vztahy mezi Spojenými státy a Čínou. Ta sice není v dokumentu citovaná, je to ale největší autoritářská země světa a nepřímo právě k ní se závazek firmy z Cupertina vztahuje. Ostatně k tomu, aby nějaký takový text Apple sepsal a vydal, ho přiměli jeho akcionáři, kterým se nelíbilo, že z obchodu s aplikacemi Appstore nedávno odebral pro čínské zákazníky některé programy.