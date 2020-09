Každý byznys začíná nápadem, který postupně získává konkrétní obrysy. O úspěchu, nebo neúspěchu ale ve finále nerozhoduje myšlenka samotná ani úsilí, které do jeho realizace podnikatel vložil. Rozhodující je totiž trh. V jaké fázi by tedy podnikatel měl svůj projekt vypustit do světa, aby zjistil, zda má šanci v konkurenci ostatních byznysmenů uspět? Právě s tímto dotazem se na Anděly HN obrátil podnikatel Jan Kožušník, jednatel společnosti Inove, s. r. o.

Kožušník se už dlouho pohybuje ve světě IT. Jeho společnost vyvíjí řešení, která umožňují automatizaci práce, a zabývá se i IT outsourcingem. Nejnovějším projektem je aplikace pro digitalizaci a automatizaci procesů. "Momentálně máme vytvořenou základní verzi aplikace, která umí všechny nezbytné funkce nutné pro její používání. Tuto verzi aplikace jsme nasadili k našim partnerům, kteří ji používají, a my od nich sbíráme feedback, na základě kterého aplikaci postupně ladíme," popisuje Kožušník.