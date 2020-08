Největší letecký přepravce v Česku, společnost Smartwings a její dceřinná firma ČSA, využil zákona známého jako lex covid a požádal o ochranu před věřiteli. Moratorium na splacení dluhů by společnosti mělo přinést potřebný klid na dokončení jednání s bankami o úvěru, za který by se v rámci dalšího z anticovidových programů zaručil z větší části stát. Firma by potřebovala půjčku ve výši 1,5 až 2 miliardy korun.