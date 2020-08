Supermarketový gigant Walmart se podle serveru Forbes přidává k Microsoftu se zájmem koupit sociální síť TikTok v USA. "TikTok by Walmartu poskytl důležitý prostředek, skrze který by mohl Walmart komunikovat a lépe sloužit lidem. Také by byl skvělým přínosem pro odvětví naší společnosti, které má na starosti marketing," uvedla firma.