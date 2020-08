Nikde jinde za svou profesionální kariéru nehrál, byl ikonou katalánského klubu. Teď Argentinec Lionel Messi vedení fotbalové Barcelony oznámil, že chce z klubu po nevydařené sezoně odejít, tedy rok před tím, než skončí jeho současná smlouva. Do jakého klubu desetinásobný vítěz La Ligy zamíří, zatím není jasné, ale už teď si zájemci o jeho služby musí připravit velmi vysoké částky. Messi sice může po konci každé sezony odejít, jak je uvedeno v jeho smlouvě z roku 2017, ale musel to klubu oznámit do 10. června.

Jelikož tak neuděl, musí za něj jeho nový zaměstnavatel zaplatit výstupní klauzuli ve výši 700 milionů eur, tedy v přepočtu přes 18 miliard korun. K tomu se také musí připočíst jeho budoucí plat, ten dosahoval v Barceloně výšky 59 milionů eur za rok (1,5 miliardy korun). Barcelona ovšem nejlépe placeného fotbalistu světa nechce jen tak pustit. Podle jejího vyjádření neoznámil hráč svůj záměr odejít do stanového data a bude tedy po zájemcích požadovat tuto astronomickou částku. Messi ale argumentuje tím, že vzhledem k přerušení sezony kvůli pandemii koronaviru nebylo toto pravidlo možné dodržet, a nelze tedy vymáhat jeho splnění.