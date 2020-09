Najít práci nebylo ještě před půl rokem pro mladé lidi pod třicet let s minimem zkušeností nic složitého. Při nízké nezaměstnanosti se podíl míst vhodných pro nezkušené loni pohyboval například na portálu Jobs.cz mezi čtyřiceti až pětačtyřiceti procent ze všech nabídek.

To už dnes vypadá jako pravěk. Pokud je vám pod třicet, je velká pravděpodobnost, že máte momentálně problém s tím najít si zaměstnání. A nejste v tom sami.

Dnes si hledá práci o polovinu více lidí než loni. Firmy, dříve zoufale hledající a nabízející zaškolení, dnes spíš sáhnou po někom se zkušenostmi a nabídnou mu to samé, co dřív nabídly studentovi či čerstvému absolventovi. Logicky se raději rozhodnou pro někoho, do nějž nemusí tolik investovat, ať už peněz, nebo času.

Podle vedoucího oddělení analýz firmy LMC, provozující portál Jobs.cz, Tomáše Dombrovského se trh nevrátí zpět do původního stavu aspoň další dva roky. "Do konce letošního roku bude nezaměstnaných třeba půl milionu nebo 400 tisíc. Teď je to kolem 250 tisíc," odhaduje Dombrovský.

Mladí a nezkušení ale nejsou úplně bez šance. Ve spolupráci s Tomášem Dombrovským jsme vytvořili osm rad, které by jim měly při hledání práce pomoci.