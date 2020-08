Známé byznysové rčení říká, že problém jednoho může být pro jiného příležitost. Zejména zbývající měsíce do konce roku mohou přinést šance pro kapitálový vstup do společností ve finanční tísni. Současně také prověří schopnosti majitelů a manažerů firem, které sice kvůli koronaviru přišly o část zakázek, ale své trable chtějí překonat.

Dosavadní letošní údaje o počtu bankrotů a návrhů na insolvence obchodních společností i jednotlivců jsou v rozporu s daty o propadu hospodářství. Proti loňsku jich není o moc více. Podnikům, jež se potýkají s nedostatkem financí na provoz či splácení úvěrů, zatím pomáhají vládní opatření pro udržení ekonomiky, a to navzdory omezením vyvolaným koronavirovou pandemií. Pomoc v podobě zvýšené ochrany dlužníků a úvěrové splátkové prázdniny ovšem postupně končí.

Jak se koronavirová krize projeví v metodách řízení a přebírání firem, které potřebují restrukturalizovat? Má vůbec cenu investovat do firem v potížích již nyní? Jakou formou to je vhodné učinit? Jak se podniky v problémech, které ale neházejí ručník do ringu, mají bránit případným nájezdníkům s ostrými lokty?

Na tyto a další otázky budou odpovídat účastníci kulatého stolu Hospodářských novin pod názvem Firmy v potížích jako investiční příležitost. Jsou jimi Tomáš Raška, managing partner investiční skupiny Natland, Petr Smutný, partner české pobočky poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers ČR, Jaroslav Schönfeld, ředitel odboru restrukturalizace a vymáhání úvěrů v České spořitelně, a Jiří Tomola, partner v právnické kanceláři Dentons Europe CS LLP.

Partnerem debaty je společnost Natland Managment, s.r.o.

Debata proběhne v pondělí 31. 8. od 10 hodin. Do pondělních 9 hodin mohou čtenáři HN posílat panelistům své dotazy zde.