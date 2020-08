Když se díváte na družicové snímky Jeseníků z let 2013 a 2018, je zřejmé, jak moc se moravské pohoří proměnilo. Hory tam nevyrostly ani se nezmenšily, ale zhnědly. Stojí za tím kůrovcové požírání lesů, ruku v ruce s tím jde sucho a vysoké teploty. Jan Labohý zabodne prst doprostřed monitoru a ukáže, kde jsou lesy na ústupu a uschlá tráva nejpatrnější. Pětatřicetiletý absolvent brněnské Masarykovy univerzity však není expertem na kůrovce, pohoří či louky, dokáže ovšem pracovat se satelitními záběry. A společně s o rok starším kolegou Romanem Bohovicem si kvůli tomu založili start-up.

Jejich firma World from Space analyzuje družicové fotky a doluje z nich informace o stavu a změnách vegetace, infrastruktury či o teplotě vzduchu. Labohý a jeho tým z obrázků vyčtou to, co lidské oko normálně nezpozoruje. A není toho málo. "Vyhodnocujeme místa, která se přehřívají, zkoumáme rozložení zeleně, analyzujeme problémy se znečištěním ovzduší či vyhodnocujeme zranitelnost jednotlivých městských částí vůči vlnám horka," vysvětluje zakladatel firmy.