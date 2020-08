Parta mladých podnikatelů z Plzně vyvinula prototyp robotického skleníku, ve kterém rostliny obhospodařuje umělá inteligence. Na bázi strojového učení a neuronových sítí jsou postavené i další projekty start-upu FlyingLeaf – náborový chatbot či aplikace, která na základě velkých dat pomáhá sportovcům vylepšovat výkon.

"O umělé inteligenci se všude hodně mluví, ale praktické využití v každodenním životě si v mnoha ohledech teprve hledá. Chceme být mezi těmi, kdo takové nápady uvedou do praxe," říká jeden z jednatelů FlyingLeaf Marek Gajdušek.

Dnes šestičlennou firmu založil s kamarády v roce 2018 s myšlenkou vyvinout chytré ekologické řešení pro pěstování plodin. "Pracoval jsem na ministerstvu zemědělství a mimoděk jsem začal uvažovat o tom, jak produkujeme potraviny. Říkal jsem si, že je nelogické a neekonomické vozit zeleninu přes půlku světa, když se teoreticky dá vyprodukovat za pomoci lokálních zdrojů. A tak jsme s kamarády programátory začali řešit, jak k tomuto účelu využít technologie," vypráví Gajdušek, který je vystudovaný politolog.

Společně vymysleli domácí plně automatizovaný pěstitelský robot a nazvali ho EdenBot. Tvoří ho záhon s půdou, o který se stará robotická ruka se zabudovanou kamerou. Řídí ji výpočetní jednotka založená na strojovém učení a neuronových sítích. "Umělá inteligence sama vyhodnotí, kam je nejvhodnější zasadit semínko dané plodiny. Kamera sleduje, v jakém stadiu rostlina je i jestli není příliš malá nebo suchá. Zařízení měří vlhkost a kyselost půdy a podle těchto parametrů určuje, jak se o rostlinu individuálně starat," popisuje 31letý podnikatel.

Tvůrci robotického skleníku se přitom snažili, aby byl co nejekologičtější. Využívá tak například jen přírodní hnojiva. "Udržitelné zemědělství je velké téma pro budoucnost. S tím může strojová produkce potravin výrazně pomoci, jelikož nejste závislí na ročním období. Díky tomu můžete více plodin pěstovat lokálně, což se ukazuje důležité i v současné situaci spojené s pandemií nemoci covid-19. Jestliže je stát v tomto ohledu více samostatný, je to nejen finančně výhodně, ale má to i přínos z hlediska národní bezpečnosti," říká Gajdušek.

Než se podobné technologie začnou využívat ve velkém, ale podle Gajduška ještě nějakou dobu potrvá. Nicméně zájem o pěstitelské roboty už nyní projevila vědecko-technická centra, pro která jde o zajímavý nástroj, jak demonstrovat využití umělé inteligence.

Vizualizace: FlyingLeaf

Společnost FlyingLeaf se ale věnuje i řadě dalších projektů. Ve spolupráci s českou firmou Beach Data například vyvinula aplikaci na zpracování sportovních dat z beachvolejbalových zápasů. Ta pomocí strojového učení automaticky stříhá sportovní videozáznamy na jednotlivé výměny, což dosud museli dělat lidé ručně.

Stejně tak bylo dříve zapotřebí spousta lidské aktivity ke zpracování takzvaných heatmaps, na nichž je vidět, kde se hráči pohybovali a jaké dělali chyby. I tuto část procesu dokáže umělá inteligence výrazně zautomatizovat. "Podobné aplikace pomáhají sportovcům vylepšit jejich výkon a efektivně zanalyzovat hru soupeře. Dá se to aplikovat i na další sporty. Aktuálně se chceme věnovat například stolnímu tenisu a vyvinout svou vlastní aplikaci. Do budoucna se zaměříme i na šipky," přibližuje podnikatel.

Na bázi umělé inteligence má fungovat i další projekt společnost FlyingLeaf nazvaný pracovně HR 4.0. Firma chce vytvořit chatbota, který náborářům ulehčí prvotní "prosévání" uchazečů. "Chatbot jim bude klást sadu otázek. Aplikace ale nebude analyzovat odpovědi, nýbrž řeč těla uchazečů. Jejím úkolem je vyhodnocovat neverbální projevy a reakce snímaných osob, a tím dávat personalistům lepší přehled o povaze uchazeče," popisuje Gajdušek. Nástroj by podle něj mohl sloužit nadnárodním korporacím a personálním agenturám.

Foto: FlyingLeaf

Plzeňské firmě přitom s rozjezdem byznysu pomohlo Podnikatelské a inovační centrum Plzeň, které dlouhodobě podporuje podnikání menších a začínajících firem v regionu. Letos nově otevřelo sdílené prostory pro mladé inovační firmy, které využívá i FlyingLeaf. "Dává nám to možnost setkávat se s dalšími začínajícími podnikateli, kteří podnikají v oblasti umělé inteligence nebo třeba virtuální reality. Můžeme si tak vyměňovat zkušenosti a diskutovat o možné spolupráci," říká podnikatel.

Podnikatelské a inovační centrum firmě pomáhalo získat i evropské dotace na vývoj robotického skleníku. Společnost FlyingLeaf získala "inovační vouchery" v hodnotě 300 tisíc korun na nákup výzkumných služeb Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, která vyvíjela elektroniku pěstitelského robota.

"Pro začínající podnik je velmi náročné sehnat peníze na rozjezd byznysu. Inovační vouchery nám tak hodně pomohly. V podnikatelském centru nám navíc poradili, jak správně žádat a i díky jejich podpoře byl celý proces výrazně jednodušší, než kdybychom to řešili sami," líčí Gajdušek.

A dodává, že firma plánuje inovační vouchery čerpat dál jak na tento projekt, tak na své další aktivity. Do budoucna zvažuje i oslovení investorů, zatím s tím ale vyčkává. "Koronakrize trochu zamíchala kartami, takže i vývoj dalších měsíců teprve ukáže, jaké projekty budou mít prioritu a kam nasměrujeme svou pozornost nejdřív," říká Gajdušek.