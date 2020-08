Evropský výrobce letadel Airbus dokončil testování autonomního vzletu, pojíždění a přistávání. Jeho letadla zvládla každou z těchto fází letu sama bez zásahu pilotů. Výsledky testování by tak mohly být krokem k tomu, aby mohly lety v budoucnosti fungovat bezpilotně. Neznamenalo by to, že z kokpitů úplně zmizí piloti, létání by ale mohlo být bezpečnější a pilotům by to mělo usnadnit náročnou práci, oznámila evropská firma na své webové stránce.

ATTOL je program firmy Airbus, který funguje od roku 2018 a v jehož rámci společnost zkoumá, jak nové technologie, včetně například strojového učení, mohou přispět k možné budoucnosti autonomního létání. Zvládnutí vzletu, popojíždění a přistání firma testovala na svém novém osobním letounu Airbus A350-1000 XWB, uvedl server Business Insider.