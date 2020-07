Letecká společnost Smartwings získala od státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) hodnocení, které je podmínkou pro získání úvěru se státní zárukou z programu COVID Plus. O úvěru teď bude firma, do které patří také ČSA, jednat s bankami. Napsaly to středeční Lidové noviny (LN). Firma dříve uvedla, že k přežití po zastavení letecké dopravy během pandemie koronaviru potřebuje od státu půjčku nebo garanci za úvěr kolem dvou miliard korun.

Ministr dopravy a průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v polovině června řekl, že podmínkou pro získání státní záruky je, že ve Smartwings zůstane všech 2500 zaměstnanců. Vláda pak na konci června schválila, že záruky v programu COVID Plus budou moci využívat i firmy z dopravy a cestovního ruchu. Smartwings vzápětí oznámily, že propustí až 600 pilotů, stewardů i provozních a administrativních pracovníků. Na záchraně firmy se mají podílet vložením kapitálu její čeští a také čínští spolumajitelé.

Hodnocení od EGAP, které naznačuje spolehlivost firmy jako dlužníka, vyšlo pro Smartwings na spodním konci škály, v pásmu označeném jako "vysoce spekulativní". Letecká společnost tak může dosáhnout na záruku v hodnotě 70 procent jistiny, píšou LN. Kdyby hodnotitelé zařadili společnost jen o stupeň níž, EGAP by žádost o státní záruku zamítl.

Mluvčí EGAP Jan Černý odmítl věc komentovat. Zástupci Smartwings už ale komunikují s bankami, které mohou úvěr se stání zárukou poskytnout. "Pracujeme na přípravě dokumentu," řekl deníku šéf Smartwings Jiří Šimáně. "Velmi bude záležet na postoji společnosti CITIC. Pokud splní slib, který dala akcionářům a bankám, že se bude podílet na financování, tak je to velmi pravděpodobné," uvedl Šimáně na otázku, zda společnost úvěr se státní zárukou využije. Čínská státní společnost CITIC Europe drží ve Smartwings téměř poloviční podíl.

Možnou státní pomoc pro Smartwings v době, kdy měla jít mimo programy na podporu firem zasažených dopady pandemie koronaviru, kritizovali zástupci opozice. Poukazovali mimo jiné na to, že Smartwings jsou z poloviny v zahraničních rukou nebo že pro leteckou společnost pracuje firma spoluvlastněná fondem Hartenberg ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v polovině června uvedl, že pokud by ČSA zkrachovaly, stát by na dávkách a podpoře vyplatil zhruba 1,2 miliardy korun.