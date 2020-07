Dá se za sedm let utratit 230 miliard korun? Jistě, klíčové ale bude jak. Česko je má dostat díky dohodě, kterou po víc než čtyřech dnech a čtyřech nocích uzavřeli na začátku týdne lídři zemí EU. Vláda má nyní do září připravit plán investic, které hodlá zaplatit z peněz nového evropského fondu obnovy. Do něj půjde na základě dohody premiérů členských zemí celkem 750 miliard eur a Evropská unie chce právě s jeho pomocí čelit očekávanému poklesu ekonomiky po pandemii koronaviru.

Už teď je jasné, že nejen u nás budou prioritou investice do zlepšení životního prostředí. Na něj totiž musí mířit třetina českého podílu z fondu, tedy téměř 80 miliard korun.

Česko s tím podle všeho dopředu počítalo, protože zhruba 40 miliard chce dát stát na program obnovy po útlumu těžby uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Zaplatí se nejen revitalizace krajiny, ale i rekvalifikace lidí.

Rozdělení peněz a vytvoření investičního plánu bude mít na starost ministr průmyslu, obchodu a dopravy a místopředseda vlády Karel Havlíček (za ANO). Ten se prý už na přípravě plánu investic domlouvá s Národní ekonomickou radou vlády (NERV), využít chce tzv. Národní investiční plán do roku 2050, který vláda představila loni v zimě. Ekonomové ho mimochodem překřtili na seznam přání od Ježíška. Obsahoval totiž výdaje státu kolem osmi biliónů korun a mimo jiné počítá s tím, že po celém Česku vyrostou hokejové stadiony jak houby po dešti. Možná, že to ale budou spíš houby s octem. Řada obcí byla tehdy překvapená, jak se na seznam míst pro nové chrámy hokeje vůbec dostaly, a upozorňovaly, že by na jejich budoucí provoz stejně neměly peníze.