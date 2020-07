Dlouhé roky se Evropská komise snaží prosadit nová pravidla pro placení firemních daní tak, aby velké nadnárodní korporace platily daně jednotlivým zemím podle toho, kolik příjmů jim z nich reálně plyne. Zejména technologičtí giganti jako Apple, Microsoft a další stahují většinu svých příjmů a zisků do daňově výhodných zemí, které v Evropské unii reprezentuje především Irsko.

Tak jako se snahy Evropské komise nelíbí nadnárodním korporacím, proti bylo logicky i samotné Irsko, které na nízkých daních postavilo svůj ekonomický úspěch. Nešlo-li to dohodou, snažila se komise pokutovat Apple za získání neoprávněné výhody. Soudní tribunál EU tento týden zrušil rekordní pokutu 13 miliard eur pro Apple s tím, že se neprokázalo, že by Irsko nabízelo a firma využívala něco, co unijní právo zakazuje. A to i přesto, že Apple uplatňuje v Irsku efektivní daňovou sazbu okolo jednoho procenta, zatímco mnoho jeho konkurentů a dalších firem platí 20 procent i více.

Evropská komise však své úsilí nevzdává a chystá odvetu. Hodlá využít článku Smlouvy o Evropské unii, který v případě ohrožení hospodářské soutěže umožňuje schválení daňových rozhodnutí pouhou většinou. Dosud byl nutný souhlas všech členských zemí. Pokud by se komisi podařilo protlačit změnu daní přes odpor některých zemí, je otázkou, nakolik by to v nich mohlo nastartovat debaty o výhodnosti setrvání v EU.