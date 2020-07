V New Yorku zavraždili generálního ředitele startupu Gokada, který zprostředkovává spolujízdy na motocyklech. Tělo 33letého podnikatele a rizikového investora Falima Saleha leželo v jeho bytě rozřezané elektrickou motorovou pilou. Podle všeho ho v pondělí zabil zatím neidentifikovaný černě oděný muž s rouškou a kloboukem, jenž podle kamerových záznamů společně se Salehem vešel do výtahu, který v této budově vyjíždí přímo do jednotlivých bytových jednotek. Jakmile byl útočník v podnikatelově dosahu, začal na něj okamžitě útočit, uvádí televize CNBC.

Když zanedlouho dorazila Salehova sestra na návštěvu, objevila jeho trup poblíž obývacího pokoje. Další části jeho těla byly nacpané do různých tašek po celém bytě. Do zásuvky byla stále zapojená elektrická pila, kterou vrah použil k dekapitaci své oběti, uvedl deník The New York Times.