Koronavirová pandemie poslala v březnu akciové trhy po celém světě o desítky procent dolů. Během několika týdnů se ale rychle vzpamatovaly a začaly prudce růst. V současnosti se tak už hlavní americké burzovní indexy pohybují na dosah od hodnot před pandemií. Podle analytika Tomáše Pfeilera ze společnosti Cyrrus má na tomto vzestupu významný podíl kromě centrálních bank také příliv drobných investorů, kteří do akcií posílají své úspory prostřednictvím aplikací typu Revolut nebo Robinhood. Nezřídkakdy nakupují akcie společností v potížích, do nichž by ostřílený portfolio manažer nikdy nevložil ani halíř.

Drobným investorům se ale také nelze divit, že zběsile investují do akcií, když centrální banky svou uvolněnou politikou už v době před pandemií udělaly z tradičních investic do státních dluhopisů prodělečný byznys. I jinak konzervativní investor musí jít dnes do většího rizika, pokud chce, aby se mu úspory zhodnotily na stáří.

Jak se nespálit na v současnosti velmi turbulentních trzích? Kam investovat a co dělat v době, kdy výnosy tradičních bankovních produktů nebo dluhopisů jsou mizivě nízké? Co udělá s ekonomikou a finančním světem masivní příliv peněz z centrálních bank? Je na obzoru hrozba vysoké inflace?

Ptejte se analytika a portfolio manažera společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera. Odpovídat na otázky bude v úterý 14. července od 11:00 do 12:00. Otázky můžete ale pokládat již nyní.