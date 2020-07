Jaký je nejjednodušší způsob, jak odejít z finančních trhů s milionem korun? Investovat na začátku deset milionů. Někdy se investování může změnit v černou můru a kromě peněz to člověka stojí i nervy a možná ho přejde i ten humor. Právě proto při setkání s každým investičním bankéřem začínající investor dokola uslyší jedno slovo: diverzifikujte. Tedy nesázejte na jednoho koně v podobě třeba pouze akcií. Jenže to se snadno řekne, ale v dnešních podmínkách nízkých výnosů a houpajících se trhů zaplavených penězi centrálních bank hůř dělá. Proto jsme oslovili dvě desítky předních českých analytiků a portfolio manažerů, aby navrhli portfolio pro člověka, kterému je kolem třiceti let, chce investovat dlouhodobě, je ochotný podstoupit i nějaké to riziko a má volný milion korun. Vytvořené portfolio jsme otestovali modelem na základě historických dat a spočetli, že v minulosti by takové portfolio za šest let udělalo z milionu korun milion a půl. Zároveň jsme navrhli model pro další portfolia, s nímž už si může každý čtenář pohrát sám.