Jedno docela staré investorské pravidlo nebo spíše bonmot říká, že ve chvíli, kdy vám investice do akcií doporučuje už i váš čistič bot na ulici, je nejvyšší čas vystoupit z kola ven. Pandemie v březnu zařídila masivní propad nejen akciových trhů o desítky procent. Následná opatření centrálních bank i ujištění vlád, že nalijí do ekonomiky peníze, zajistila, že začaly akcie strmě růst a nyní jsou americké akciové indexy blízko hodnot před pandemií. Do cenných papírů investuje také stále více drobných investorů a s rozvojem platforem typu Revolut nebo Robinhood jich bude přibývat. Přední investiční analytici a portfolio manažeři oslovení HN i přes vyřčené ale americkým akciím nadále věří a nabízí své argumenty.

"Nemyslím si, že vstupem na akciový trh by investor nyní přicházel s křížkem po funuse. Ten, kdo čeká na další propad, by se nemusel vůbec dočkat. Akciím i nadále věřím, dlouhodobě přinášejí nejvyšší rizikově vážený výnos. Akcie sice od března hodně posílily, v horizontu 10 let a dále ale budou jistě ještě výše," říká Radim Krejčí, ředitel online investiční platformy Portu. A souhlasí s ním i další oslovení analytici s tím, že dnešní investor by měl skutečně velkou část svého portfolia směřovat do akcií, a to nejvíce právě do těch amerických. Hlavní analytik České spořitelny Petr Bártek by ale nezanevřel ani na evropský trh, upozorňuje, že například přechod na zelenou energetiku skýtá zajímavé příležitosti.

"Lze očekávat masivní investice do elektrických distribučních soustav, včetně rozvoje tzv. smart grids (chytré sítě - pozn. redakce). Velkým tématem také postupně bude využití tepelných čerpadel. Lze tak vybírat mezi výrobci energetických celků, zařízení na výrobu vodíku, výrobci prvků 5G infrastruktury či i provozovateli distribučních soustav nebo producenty zelené energie," dává tipy, na co by se mohl investor zaměřit Bártek. Další rady a tipy pro dynamické i konzervativní investory se dočtete v odpovědích předních českých analytiků a portfolio manažerů.