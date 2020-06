Letos v dubnu získala Lucie Koldová hlavní cenu Designér roku soutěže Czech Grand Design. Pro českou návrhářku nábytku a světel to bylo už podruhé v kariéře. To se ve čtrnáctileté historii těchto cen ještě nikomu nepodařilo. Její cesta na trůn královny českého designu ale začala už v roce 2009, když zamířila do Paříže, aby tam spolupracovala s proslulým umělcem a designérem Arikem Levym.

"Ve Francii to byl obrovský kulturní šok. Měla jsem pocit, že si mě Paříž zavolala, jenže nikdo tam na mě nebyl zvědavý," popisuje Lucie Koldová v podcastu Poprvé, jak na ni francouzská metropole zapůsobila. "Zanechalo to ve mně hlubokou stopu a nebylo to vždycky snadný."

Hospodářské noviny · Podcast POPRVÉ s Lucií Koldovou

Jak se ale Lucie Koldová dostala ze severu Čech, kde design není příliš rozšířeným oborem, až do Paříže? "V 18 letech jsem se o něm něco dočetla, přišel mi strašně zajímavý a nadchl mě," říká. Takže se rozhodla zanechat vrcholového sportu a vrhla se na design a studium na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Ačkoliv český trh není v jejím oboru příliš zajímavý, přiznává, že už se dokázala dostat do povědomí zahraničních firem, které ji postupně oslovují. K tomu Koldové pomohla i výstava Das Haus na mezinárodním festivalu Imm v německém Kolíně nad Rýnem: "To byl hodně vrcholový výkon, stojíte tam a vidíte devět měsíců práce," ohlíží se za dva roky starým zážitkem.

Lucie Koldová je už sedm let uměleckou ředitelkou české firmy Brokis, kde se specializuje na svítidla, pro českou nábytkářskou firmu TON navrhla křesla Chips, se společností mmcité spolupracuje na městském mobiliáři, pro který navrhla multifunkční lavičku Manta. Úspěšná designérka v podcastu Poprvé hovořila také o tom, proč nezačala studovat v Londýně na prestižní Royal College of Art, ale zamířila do Paříže, o tom, jak důležité jsou PR a marketing pro designéra a také čeho by se měli držet začínající designéři.

