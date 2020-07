České start-upy poskytující pronájem softwaru (SaaS - software as service) krize nezastavila. Koronavirus je ale zasáhl a z trhu vymazal hodnotu v řádech miliard korun, vyplývá z průzkumu společnosti Roivenue mezi 15 start-upy.

Přestože krize SaaS start-upy zasáhla, pětina dotázaných stále plánuje větší růst než loni.

V roce 2019 rostl měsíční obrat z pravidelných výnosů firmám výrazně. Pětina respondentů dokonce zaznamenala růst o více než sto procent, více než polovina zase rostla o 40 až 100 procent.

Skoro všichni respondenti stále počítají s tím, že budou nadále růst, oproti minulému roku bude ale plánovaný růst nižší mezi všemi dotazovanými start-upy průměrně o 19 procent. Jedna firma dokonce plánuje pokles.

Vzhledem k tomu, že ne všechny plány se naplní, může podle studie oproti loňskému roku růst klesnout na pouhých 30 až 35 procent. "To by dostalo start-up do nevýhodné situace před investory a snížilo by mu to ohodnocení o desítky až stovky milionů. COVID tedy určitě vymazal ze start-upového trhu hodnotu v řádech miliard korun minimálně,” stojí ve studii Roivenue.

Do roku 2020 mají nejlepší vyhlídky malé start-upy s obratem do 10 milionů korun. Ty plánují oproti loňským 49 procentům letos růst o 53 procent.

Středně velké start-upy s obratem mezi 10 až 30 miliony korun jsou už na tom hůř. V roce 2019 byl jejich růst 105procentní, v důsledku krize ale odhadují růst pouze o 64 procent. Velké start-upy s obratem vyšším než 30 milionů korun zase očekávají, že oproti loňskému růstu o 65 procent, porostou letos pouze o 53 procent.

Zároveň mají pozitivnější vyhlídky firmy založené v posledních šesti letech. Starší start-upy totiž předpokládají oproti loňskému nárůstu o 50 procent, letos růst jen o 29 procent, zatímco mladší start-upy plánují růst o 67 procent, což je ale stále méně než loňských 86 procent.

Průzkumu, který probíhal v dubnu a květnu, se zúčastnilo 15 start-upů z oslovených 37, kromě samotné Roivenue i například Vivmail, Dataweps, Dativery, Ecomail, Smartsup, Smarlook.

Anonymizované odpovědi respondentů:

Nárůst MRR za rok 2019 Jaký byl váš roční obrat za 2019 Jaký plánujete růst MRR na rok 2020 rok založení startup 1 48% 13,5 milionů korun -15% 2018 startup 2 36% 30 milionů korun 50% 2014 startup 3 93% 36 milionů korun 50% 2016 startup 4 30% 3 miliony korun 60% 2015 startup 5 41% 23,5 milionů korun 20% 2013 startup 6 32,40% 5 milionů korun 30% 2017 startup 7 1000% 1,5 milionů korun 200% 2016 startup 8 80% 22,5 milionů korun 50% 2014 startup 9 122% 38 milionů korun 100% 2016 startup 10 43% 35,2 milionů korun 17% 2004 startup 11 34% 3 miliony korun 30% 2012 startup 12 82% 4,5 miliony korun 90% 2018 startup 13 82% - 57% 2014 startup 14 33% 40 milionů korun 50% 2014 startup 15 250% 10 milionů korun 200% 2015

Zdroj: Roivenue