Vynálezce segwaye Dean Kamen měl se svými dvoukolovými vozítky velké plány. Věřil, že jednou díky snadnému parkování a čistému provozu nahradí auta jako hlavní způsob dopravy ve městech.

Kamen představil stroj, tehdy přezdívaný Ginger, v roce 2001 v pořadu Good Morning America s tím, že jde o první balanční osobní transportér vůbec. "Vozidlo se řídí tím, co dělá člověk. Má gyroskopy a senzory, které se chovají jako vnitřní ucho. Přístroj má počítač, který dělá to, co dělá váš mozek, jiný počítač, který dělá to, co vaše svaly, a kola, která nahrazují vaše nohy," řekl tehdy Kamen. "Je to jako pár magických tenisek, pasažér se pomocí myšlenky pohybuje dopředu a dozadu, aniž by spadl," prohlásil nadšený tvůrce.

Majitel Segway Inc., firma Ninebot, se teď ale rozhodla výrobu vozítek, se kterými si užili své i obyvatelé Prahy, ukončit.