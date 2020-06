Zavádění podnikových systémů známých pod zkratkou ERP se Marek Jasanský věnuje posledních 12 let. Jelikož ale rád programuje, zajímá ho grafika a pociťoval určitou únavu z opakujících se dotazů klientů, rozhodl se na sklonku loňského roku pro byznysový úkrok - se svou známou grafičkou založil studio Ash Technology, které se věnuje vývoji e-shopů nebo webových stránek na míru.

Vstoupil do prostředí, kde panuje tvrdá konkurence. On si ale věřil a z počátku se zdálo, že by to mohlo fungovat a že by s pomocí kontaktů ze světa IT skutečně mohl začít získávat nové zakázky. Pak ale udeřil koronavirus a rozjíždějící se firma se zastavila. Marek Jasanský se proto obrátil na Anděle HN - platformu, která propojuje špičky tuzemské podnikatelské scény s těmi, kteří potřebují poradit nebo pomoct.