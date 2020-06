Čtyřnohý robot, který svým tvarem připomíná psa, se může pomalu začít zabydlovat v amerických firmách. Z vývojových laboratoří Boston Dynamics se žlutý robot Spot poprvé dostal ven v loňském roce, kdy společnost nabídla v rámci Early Adopter Programu k pronájmu zhruba 150 kusů. A od pondělí ho Boston Dynamics po letech vývoje uvolnila k všeobecnému prodeji. Vlastního Spota i s příslušenstvím si tak firmy mohou koupit za základní cenu vozu Tesla Model S, tedy 74 500 dolarů (zhruba 1 750 000 korun).

Firmy tohoto robota mohou využívat především pro úkoly, které by byly pro jejich pracovníky příliš riskantní. To pro server The Verge potvrzuje i hlavní robotický inženýr Boston Dynamics Zack Jackowski, podle kterého jejich zákazníci Spota posílají tam, kam nechtějí, aby chodil člověk. Podle ředitele a zakladatele společnosti Marca Raiberta může Spot pomoci zvýšit bezpečnost práce. "Kombinace Spotova sofistikovaného systému a vysoce výkonného mechanického designu umožňuje robotovi zastat obtížnou nebo nebezpečnou lidskou práci. Nyní můžete pomocí Spota zvýšit bezpečnost lidí v prostředích a úkolech, kde tradiční automatizace nebyla úspěšná," uvedl Raibert v tiskové zprávě.

Boston Dynamics ve svém e-shopu uvádí, že robot kromě průzkumu nebezpečného či špatně přístupného prostředí zvládne také přepravu nákladu v nestrukturovaném či neznámém terénu a umí automatizovat sběr dat. Do budoucna by se ale jeho pracovní náplň mohla ještě rozšířit. V rámci Early Adopter Programu ho otestovali například ve vyřazených jaderných zařízeních, výrobních halách či výzkumných laboratořích. Podle The Verge zvládl během zkušebního provozu například vytvářet 3D mapy stavenišť a vyhledávat závady na strojích na ropných plošinách. Při práci ho vyzkoušeli například i policejní pyrotechnici.