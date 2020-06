Evropská spotřeba sice spadla během koronavirové krize na polovinu, dovozy ale stále trvají. Evropští oceláři se tak bojí, aby je levná konkurence nepřeválcovala. Nyní tlačí na Evropskou komisi, aby zpřísnila dovozní cla. Jinak prý celému sektoru hrozí zavírání a propouštění.

"My v Evropě máme soubor opatření, která mají nadměrný dovoz limitovat. Ale evidentně to nefunguje a my nyní musíme s Evropskou komisí vyjednat jejich revizi," říká v rozhovoru pro HN generální ředitel společnosti Vítkovice Steel Dmitrij Ščuka.

HN: Oceláři volají po tom, aby EU omezila dovozy levné oceli ze zahraničí. Jaká je nyní situace?

Nic to nemění na tom, že ocelářství je dlouhodobě v problémech. Evropská komise i některé členské státy se k oboru staví macešsky a my jsme vlastně ve svěráku. Na jedné straně si musíme kupovat emisní povolenky, dodržujeme striktní předpisy, ať už ekologické či co do bezpečnosti práce a sociálních závazků. A na druhé straně je EU snad nejotevřenějším trhem na dovoz oceli na světě.