Michal Roth, softwarový vývojář, nosil ten nápad v hlavě už dlouho - chyběla mu aplikace, která by propojila fanoušky s jejich oblíbenými hvězdami. Ovšem ne tak, jak to dělá Instagram, ale příměji: vlastně by šlo o digitální tržiště, kde by si zájemce za poplatek mohl objednat od svého idola třeba přání k narozeninám. Jenže to, co bylo ještě v únoru v rovině plánů, se kvůli pandemii stalo velmi aktuálním projektem.

Řada umělců přišla ze dne na den o podstatnou část příjmů. "Přípravy jsem proto urychlil," říká Roth s tím, že většina z poplatků by náležela umělci a menší část by šla jednak jemu, jednak na charitu. Ovšem na to, aby vše dotáhl tak, jak by potřeboval, mu chybělo know-how z kumštýřského světa. Potřeboval si na někom, kdo má zkušenosti s prací se zpěváky nebo herci, ověřit, že to, co promýšlí, není jen vzdušný zámek.

Pomoc mu nabídli Andělé HN - platforma spojující předplatitele HN, kteří potřebují poradit se svými byznysovými strastmi, se špičkami podnikatelské scény. Rothovu záměru se v rámci konzultací věnovali jeden z nejúspěšnějších českých muzikantů a influencerů Ben Cristovao a jeho manažer Lukáš Rychtařík.

"Je to fajn myšlenka, ale vidím tam několik úskalí," varoval Rychtařík, majitel agentury Championship Music. A pokračoval: "Budou se chtít umělci takhle veřejně prodávat mimo svůj obor? Zazpívat za peníze je něco trochu jiného než veřejně přiznat, že nemám problém si nechat zaplatit za nahrání vzkazu. A druhá, klíčová věc je možnost veřejného sdílení takového obsahu. To nebude chtít nikdo z těch, kdo dostane zaplaceno, ale zároveň ti, co si to koupí, se budou chtít pochlubit."

Dílčí řešení Rychtařík vidí u hudebních skupin nebo divadelních kolektivů. Anebo v tom, že by aplikace byla zároveň službou třeba pro prodej vstupenek, protože kdo by si objednal vzkaz, by zároveň mohl dostat lístek na koncert, jen v netradičním balení.

Ben Cristovao pak diskusi posunul ještě dál, když navrhl, že fanoušci by si mohli objednávat jen z určité předdefinované sady přání, aby si nešlo nadiktovat cokoli. A že by se touto formou dalo přistoupit i k netradičnímu šíření hudby: "Umělec vyhlásí, že skrze tuhle platformu lze objednávat jeho album a ke každé objednávce nahraje nějaký vzkaz, který bude svým způsobem nějaké řízené sdělení. Typově: Objednejte si album a pošlete mi názvy tří měst, která máte v Česku rádi a proč. Já to následně poskládám a 10 takových vzkazů od fanoušků může tvořit nový formát, který se pak zveřejní."

Michal Roth by se svou aplikací rád v pilotním režimu šel ven ještě do léta a s týmem Bena Cristovaa pokračuje v koordinaci. "Sečteno a podtrženo, celý projekt vidím jako něco, co umožní veřejně známým lidem vstup do sdílené ekonomiky a zároveň jako něco, co deanonymizuje fanoušky a umožní jim přímější vztah s jejich oblíbenými tvůrci," říká s tím, že právě postřehy od dvou matadorů zdejšího showbyznysu byly tím, co ve svých rozvahách postrádal.