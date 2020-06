V letošním roce si Petr Kellner užije pozornosti víc než dost a nebude to pro něj asi vždy příjemné. Možná tím, že jeho skupina PPF pořádá léta na Pražském hradě Letní shakespearovské slavnosti, inspiroval Kellner brněnské divadelníky. "Rok 2020 máme v našem divadle věnovaný fenoménu oligarchie. A Petr Kellner je nejvýraznější český oligarcha," říká režisér chystaného kusu a principál Divadla Feste Jiří Honzírek. Nejbohatší Čech, který si dlouhodobě pečlivě chrání soukromí, bude hlavní postavou hry, kterou režisér pojal jako dialog dvou herců. "Povídání psychiatra s pacientem, který o sobě tvrdí, že je Petr Kellner. Rozhovor má pod kontrolou lékař, ale pak dochází v určitém momentě k překvapení, kdy pacient začíná mít psychiatra v hrsti, poodhaluje děj autor scénáře Roman Sikora.

Co má skutečný Petr Kellner skutečně v hrsti, je téměř 27 miliard korun čistého zisku jeho impéria za loňský rok. Zde můžeme vidět, že dar zdravotnických pomůcek v době epidemie koronaviru v hodnotě 100 milionů korun patři v Kellnerově světě opravdu mezi drobná vydání, asi jako když já vezmu děti do cukrárny na zmrzlinu. Skupina PPF je rozkročena doširoka a nejvíc ji k zisku, který se svou výší zařadil historicky na třetí příčku, pomohly výdělky na půjčkách v Asii a peníze z nově získaných mobilních operátorů na Balkáně. PPF je významných hráčem ve světě financí, Home Credit je největší svého druhu na světě. Silný je i v telekomunikacích, kromě českého O2 a Cetinu má operátory v Maďarsku, Bulharsku, Srbsku a Černé Hoře.



Finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková výsledky komentovala, že skupina je dobře připravená na propad globální ekonomiky kvůli pandemii koronaviru. A to je určitě dobře. Protože koronavirus zasáhne i PPF. Agentura Bloomberg, která mimo jiné ráda počítá bohatství dolarových miliardářů, už přispěchala s oznámením, že jen v letošním roce "zchudl" Petr Kellner o v přepočtu 60 miliard korun. Asi by na tom byl lépe, kdyby se povedl prodej akcií Home Creditu na burze v Hongkongu, což se ale nestalo.



I přes pěkný šrám má Petr Kellner pořád dost i na nákup nějakých pomůcek v případě druhé vlny pandemie. Podle Bloombergu mu stále zůstává v přepočtu 239 miliard korun. A radost mu asi udělá i převzetí mediální skupiny CME, která provozuje mimo jiné největší českou komerční televizi Nova. Čeká se už jen na to, až nákup za 2,1 miliardy dolarů schválí evropský antimonopolní úřad.

Výběr týdne

Hospodský, vyznej se

Také vás před časem pobavila záležitost se třemi sazbami DPH na pivo? Lidová tvořivost přinesla řadu vtipných karikatur, jak nejlépe by se měl hospodský orientovat v tom, jakou sazbu při točení a prodeji piva účtovat. Byrokracie má v Česku svou tradici, už jsme si na ni celkem zvykli, ale to by nemělo tlumit neustálou snahu s ní bojovat. Tento týden je ještě možné hlasováním podpořit anketu Hospodářských novin, která vybírá největší byrokratickou ptákovinu už čtrnáctým rokem. Přispějte i vy!

Letenky snů

Málo koho zasáhla pandemie koronaviru tak tvrdě, jako leteckou osobní přepravu. Cestování zamrzlo, letadla přilepená k zemi a ztráty se vrší. S uvolněním tvrdých omezení pohybu lidí a cestování přicházejí mnohé aerolinky s letenkami snů. Zakoupenou letenku je možné zdarma přebukovat a změnit i cílovou destinaci. Při současném zlevnění letenek to může být impulsem pro to, aby si lidé začali bez obav lety objednávat a na vyschlé účty aerolinek začaly proudit tolik potřebné finance.

Oceněná eRouška

Prestižní americký časopis MIT Technology Review ocenil českou aplikaci pro chytrou karanténu s názvem eRouška. Porota vyzdvihla to, že aplikace je transparentní, použití dobrovolné, sbírá pouze relevantní data a maže staré a použité informace.

Dejte mi pokoj s tím, co rozhodl soud

Dnes již bývalý vedoucí stavebního úřadu v Hostivici Vojtěch Budil měl při focení po verdiktu soudu na tváři mírný úsměv. Od soudu odešel s podmíněným trestem tří let vězení a sedmiletým zákazem působit ve státní správě. Pan vedoucí povoloval podnikateli Frýdlovi dál vyvážet odpad na skládku, přestože měl několik soudních rozhodnutí o tom, že tak dělat nemá. Budil měl pro své konání celkem jasné ospravedlnění, že měl prostě jiný právní názor. Kdo mu je v tomto směru asi vzorem?

Už prostě dál nemůžu!

Tento týden utrpělo hnutí ANO jednu z velkých personálních ztrát. Bez předchozího varování oznámil svůj konec v hnutí a zklamání z jeho členů i politiky místopředseda hnutí a lídr kandidátky v Jihomoravském kraji Petr Vokřál. "Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. To je pro mě málo," napsal spolustraníkům Vokřál.

Až skončí Temelín

Ještě není jasné, kdo bude stavět nové jaderné bloky v Česku, ale už je jisté, kdo je bude jednou rozebírat. Tedy, pokud nám všichni ti noví experti, pro které ČVUT otevírá nový specializovaný obor, neutečou za prací do Německa, kde už se rozhodli s jadernými elektrárnami skoncovat. Nový studijní program má studenty naučit, jak se jaderné elektrárny rozebírají, a připravit je na demontážní akce, které budou v různých zemích probíhat v následujících desetiletích.