Česká letecká společnost Smartwings potřebuje získat od státu půjčku nebo záruku za komerční úvěr ve výši 1,7 až dvě miliardy korun. Mladé frontě Dnes (MfD) to řekl spolumajitel a předseda představenstva společnosti Jiří Šimáně. Firma podle něj skončí, pokud garanci nezíská v řádu týdnů. Skupinu Smartwings, pod kterou patří také České aerolinie, čelí finančním problémům kvůli propadu zájmu o cestování v důsledku koronavirové krize. Firma žádá o pomoc kromě Česka i v Maďarsku a zkoumá možnost podpory v Polsku.

O potřebě získat od státu úvěr nebo garanci pro komerční půjčku, hovořil Macháně již dříve. Dosud ale neuváděl, kolik peněz firma k přežití potřebuje.

"Já myslím, že to správné číslo podle byznys plánu, který jsme zpracovali a který má ministerstvo dopravy k dispozici, se bude pohybovat mezi 1,7 až dvěma miliardami korun," sdělil čtvrteční MfD. Taková částka by podle něj měla dostačovat. "Ale férově musím říci, že může přijít další vlna epidemie koronaviru a stát bude muset pomoc poskytnout i nadále," dodal. Na dotaz deníku, co se stane, pokud stát během několika týdnů garance neposkytne, Šimáně uvedl, že firma skončí.

Výměnou za úvěr či garanci by stát mohl získat místo v dozorčí radě Smartwings a tím mít tok peněz pod přímou kontrolou. "Může říci, že to půjde jen na splátky letadel, do platů zaměstnanců společnosti. Těch způsobů je mnoho," řekl Šimáně MfD. Smartwings již dříve uvedly, že nemají zájem o majetkový vstup státu do firmy.

Kromě Česka žádají Smartwings o pomoc také v Maďarsku, kde mají umístěna dvě letadla. Firma zkoumá i možnost požádat o podporu také v Polsku. "Jednání v Maďarsku vypadají slibně, v Polsku jsme na začátku," řekl Šimáně MfD.

Zástupci vlády v minulých týdnech připustili, že by stát mohl dopravci pomoci, například formou úvěru, garance za komerční půjčku nebo i odkupem celé společnosti. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) koncem května uvedl, že Smartwings jsou strategickou firmou, preferuje však řešení v rámci společnosti a případný odkup firmy je až poslední variantou. Opozice případnou státní pomoc kritizuje. Podle nich firma není strategickým podnikem.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie, loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Oproti roku 2018 to bylo o 7,9 procenta méně. Důvodem oslabení byly problémy s odstavenými Boeingy 737 MAX, které mají po celém světě zakázaný provoz.

Smartwings patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.