Český on-line obchod s potravinami Rohlík.cz chce do dvou let expandovat do Německa a Rakouska a mění kvůli tomu výrazně strukturu vedení. Impulsem pro firmu byla koronavirová krize, která podnikání v rozvozu potravin výrazně pomohla. Lidé kvůli karanténě začali více nakupovat po internetu, a to nejen potraviny. "To, co vidíme, je transformativní jev pro internetový obchod v celé Evropě," uvedl již dříve Tomáš Čupr, zakladatel a většinový majitel Rohlík.cz, který se nyní chce chopit šance a urychlit plány na expanzi do zahraničí.