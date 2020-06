Čínská internetová firma Tencent koupila podíl mezi 70 a 80 procenty v české společnosti vyvíjející počítačové hry Bohemia Interactive za zhruba 260 milionů dolarů (6,2 miliardy korun). V úterý o tom informoval specializovaný server The Information s odvoláním na obeznámený zdroj. Tencent odmítl věc komentovat, české herní studio zatím na žádost webu o komentář nereagovalo.

Tato investice Tencentu je poslední z řady obchodů v oblasti videoher, které čínský internetový gigant uzavřel v Evropě po regulaci odvětví v Číně. Pandemie nemoci covid-19, během níž řada lidí trávila čas doma, byla pro videoherní průmysl vzpruhou. Tencentu za první čtvrtletí stouply tržby z tohoto sektoru o 31 procent.

Zahraniční akvizice Tencentu v herním průmyslu nabyly na významu zejména poté, co reorganizace čínských regulátorů médií zkomplikovala schválení nových her k distribuci v Číně. Úřady čínské vlády kontrolují před uvolněním do distribuce veškerý obsah filmů, knih i videoher. Od reorganizace se schvalování her, zejména těch založených na zahraničních vzorech, markantně zpomalilo, což významně dopadlo na tržby Tencentu.

V lednu Tencent koupil za přibližně 140 milionů dolarů norskou společnost Funcom, z níž vyšla populární hra Anarchy Online. V lednu získal menšinový podíl v německém studiu Yager, která vyvíjí hru The Cycle. Největší akvizicí Tencentu v Evropě byl v roce 2016 nákup společnosti Supercell, kterou čínský internetový podnik získal ve spolupráci s dalšími partnery. Supercell se sídlem ve Finsku vyvíjí hry pro chytré telefony.

České studio Bohemia Interactive, které dosáhlo celosvětového úspěchu, založili bratři Ondřej a Marek Španělé. Prorazilo už v roce 2001 hrou Operation Flashpoint, tedy simulací válečného konfliktu mezi SSSR a Západem, které nabídla do té doby nevídanou interakci s prostředím. Z ní čerpá nejen dodnes vycházející série podobných her ArmA včetně předloni vydaného úspěšného titulu DayZ, ale i taktický simulátor pro armády řady zemí včetně USA.

Server The Information, který v úterý zprávu o akvizici přinesl, byl založen v roce 2013 a chtěl se zprvu soustředit na technologické odvětví. Postupně rozšířil působnost, informoval o akvizicích v řádu miliard dolarů a o interním dění ve velkých společnostech jako Apple, Facebook či Google. Odkazují na něj listy The Wall Street Journal a The New York Times či agentura Bloomberg.