Není to ani rok, co Pavel Kotas se svým týmem začal českým hoteliérům nabízet Alfréda. Alfréd je tichý, rychlý, diskrétní. Asi to není tak výkonný pomocník jako majordomus superhrdiny Batmana Alfred Pennyworth, ale zastane práci několika lidí. To je ostatně i jeho úkol – Alfréd je program, který digitalizuje provoz hotelů. Hosté si s jeho pomocí přes internetový prohlížeč vyřeší check-in i check-out, otevřou dveře na pokoj, objednají snídani a zaplatí. Aniž by promluvili s živou duší, pokud nechtějí. "Cestovní ruch obecně nepřijímá nové technologie úplně rychle. Ale v době rekordně nízké nezaměstnanosti mi bylo jasné, že musíme ubytovatelům pomoci snížit objem ručně prováděné práce a nahradit ji automatizací. A pak přišel koronavirus a Alfréd dostal další smysl – ochránit hosty i personál," říká Kotas v kanceláři své firmy Previo na kraji areálu bývalé Kolbenky v Praze.

České hotelnictví zná Kotas z první ruky. Byl u vzniku a nadále je spoluvlastníkem vyhledávacích portálů Spa.cz a Hotel.cz a na systému jeho Previa běží zhruba čtvrtina z osmi tisíc tuzemských hotelů a penzionů. Previo se jim stará o komunikaci s platformami typu Booking nebo Airbnb, vede jim databázi hostů, administruje rezervace a je napojený i na účetnictví. Jinými slovy má na starost všechno v pozadí a nyní chce s Alfrédem proniknout i dopředu, do míst, kde dosud vládli front office manažeři čili recepční. "Šetříme tím hotelům čas i peníze, které pak mohou investovat do péče o klienty," dodává Kotas.