Energetická skupina Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače v úterý převzala americkou těžební společnost Blackhawk Mining. Firma je významným dodavatelem metalurgického uhlí na americké i mezinárodní trhy. V úterý to sdělila mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová. Cenu transakce neuvedla. Pro Sev.en Energy je to druhá akvizice v oboru metalurgického - neboli takzvaně koksovatelného - uhlí v posledních týdnech.

Blackhawk Mining má v pěti podzemních a povrchových důlních komplexech v Západní Virginii a Kentucky roční výrobní kapacitu sedm až osm milionů tun metalurgického uhlí. Vlastní také tři důlní lokality, kde ročně vyprodukuje tři až čtyři miliony tun uhlí pro energetické účely. Loni měla firma obrat více než miliardu dolarů (zhruba 24 miliard korun) a zisk EBITDA před započtením úroků, daní a odpisů činil 120 milionů dolarů (2,9 miliardy korun).

"Převzetí této společnosti představuje velmi významný vstup skupiny Sev.en Energy do těžby metalurgického uhlí," uvedl výkonný ředitel Sev.en Energy Alan Svoboda. "Chceme se aktivně podílet na dlouhodobém úspěchu společnosti a vytvoření platformy pro další růst v regionu," dodal. Sev.en Energy v květnu získala také podíl 17,1 procenta v americkém producentovi metalurgického uhlí Corsa Coal Corp.

Generální ředitel společnosti Blackhawk Mining Jesse Parrish uvedl, že pro firmu je to velmi důležité období. "S podporou Sev.en Energy máme skvělou šanci vykročit v současné tržní situaci správným směrem, a také možnost využít synergií k dalšímu růstu v tomto odvětví," sdělil.

Do holdingu Sev.en Energy patří od roku 2018 Tykačovy firmy, sdružené dříve ve skupinách Czech Coal a Sev.en. V Česku skupina provozuje dva hnědouhelné doly a čtyři uhelné elektrárenské bloky, loni k tomu koupila od švýcarské společnost Alpiq kogenerační zdroje ve Zlíně a v Kladně. Uhlí těží zejména v lomu Vršany v centrální části Severočeské hnědouhelné pánve a dále pak v lokalitě ČSA.

Loni firma získala poloviční podíl v nadnárodní energetické společnosti InterGen N.V., která vlastní tři elektrárny v Británii a má podíl ve dvou elektrárnách v Austrálii.

Od roku 2013 patří mezi Tykačova česká aktiva elektrárna ve Chvaleticích na Pardubicku se čtyřmi bloky o celkovém výkonu 820 MW. Loňský nákup tepelných a energetických zdrojů ve Zlíně a zejména v Kladně výrazně zvýšil instalovaný výkon ve vlastnictví Sev.en Energy. Menší zlínská kogenerační jednotka má jen 64 MW, kladenská elektrárna a teplárna ale disponuje instalovaným výkonem 516 MW. Oba zdroje dodávají vedle elektřiny i teplo zhruba 35 tisícům odběratelům.

Od roku 2024 bude Sev.en Energy rovněž majitelem hnědouhelné elektrárny Počerady. Jde o jednu z největších elektráren v Česku, má pět bloků, každý s instalovaným výkonem 200 MW.