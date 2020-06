Pro rozjetí úspěšné firmy je zpravidla potřeba mít štěstí, vytrvalost, dobrý nápad, flexibilitu, nadšení. A Petr Kasa tohle všechno má a měl. Dokonce několikrát - že má talent a čich na to, jak odstartovat úspěšné podnikání, prokázal minimálně dvakrát, vždy v tandemu s mladším bratrem Martinem.

První krok do velkého byznysu udělali v roce 1999, když založili e-shop Kasa.cz, který v dalších letech patřil k největším českým internetovým obchodům, konkuroval Mallu i Alze a když se o deset let později prodal, dostali za něj stamiliony korun. "Bylo to jako když pouštíte dítě do světa a jste přesvědčený, že jste ho dobře vychoval," vzpomíná v podcastu na to, jaké to bylo pustit Kasu.cz z rukou.

Dlouho ale nezahálel, stal se šéfem Nokie pro Česko a Slovensku a v roce 2013 už byli znovu v tandemu s bratrem Martinem. Znovu se chystali narušit zaběhnuté pořádky: založili on-line lékárnu Pilulka.cz. Z té postupně vybudovali velkou firmu, její obrat za loňský rok překročil dvě miliardy korun. A prý ani zdaleka nekončí...

"Náš byznys nikdy nebylo vydělávat peníze, náš byznys bylo něco tvořit a budovat. To je naše životní DNA," popisuje v novém podcastu HN, co je s bratrem žene vpřed.

Jaké to bylo startovat e-shop v dobách, kdy internet pořádně ještě nikdo neznal a nepoužíval? Jak sháněli zboží, když se dokonce velcí výrobci elektroniky bránili tomu, aby se jejich produkty daly koupit na internetu? Jak se lišily rozjezdy Pilulky.cz a Kasy.cz, které dělilo nejen 14 let, ale také mnoho stovek milionů? Jak jim s bratrem v počátcích pomáhali rodiče?

To a mnohem víc se dozvíte v prvním díle nového podcastu Poprvé, jehož hostem byl Petr Kasa.