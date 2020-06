Na začátku byl vyhledávač start-upů s názvem Leadspicker. V roce 2016 ho založili Jan Skácel a Vlastimil Vodička, aby pomohli pořadatelům konferencí nebo technologickým firmám a jejich akcelerátorům hledat a oslovovat zajímavé nové firmy z celého světa. Postupem času svůj projekt ale povýšili: vymysleli autonomní systém, který dokáže zbavit obchodníky nudné a rutinní kancelářské činnosti, jako je hledání kontaktů a domlouvání schůzek. Všechno, co nabízejí, vyzkoušeli Vodička se Skácelem na sobě, třeba když se loni na podzim vypravili do USA. Naprostou většinu schůzek jim domluvil jejich virtuální asistent a i díky tomu mají dnes přes 200 klientů. Jsou mezi nimi například Ford, australská pobočka Thompson Reuters nebo mediální dům Axel Springer. Chuť riskovat a také fakt, že je Leadspicker v podstatě od začátku ziskový, pomohl společnosti k padesátimilionové investici od fondů Reflex Capital a J&T Ventures.

HN: Leadspicker začínal jako vyhledávač start-upů. Od té doby jste se ale zásadně posunuli…

Už od začátku jsme směřovali k tomu, co děláme teď, jen jsme po cestě trochu odbočili. Měli jsme zkušenosti s vyhledáváním a oslovováním vhodných firem pro akcelerátory a organizátory veletrhů a konferencí, takže jsme svoje první zákazníky našli tam. Vyvinuli jsme si takový agregátor. Podobně jako Kiwi.com agreguje informace o letenkách, my jsme agregovali data o firmách. Umíme z různých zdrojů, jako jsou rejstříky nebo sociální sítě, tahat informace a ty pak dále doplňovat o různé datové signály. Na začátku jsme dělali vše ručně, jenže pak už těch firem byly desítky tisíc. Tak jsme vymysleli systém, který na základě strojového učení vezme vzorek dat, například klienty, kterým toho v minulosti byla firma schopná nejvíce prodat. Na základě toho vzorku necháme systém vyhledat z celé databáze nejpodobnější firmy. Automatizované vyhledávání ušetří hodně práce a člověk pak je potřeba jen na kontrolu kvality, aby například mezi energetickými firmami nebyla společnost vyrábějící energy drinky. Naši analytici dávají opravami výsledků systému zpětnou vazbu a zlepšují tak efektivitu algoritmu. Strojové učení už je dnes v podstatě jen o tom, mít hodně dat a ta data správně anotovat a tagovat.

HN: Takže Leadspicker funguje jako databáze a vyhledávač v jednom?

Umíme data sbírat a vyhledávat v nich to, co potřebujeme, pak je tu ale ještě další část. Umíme dohledávat relevantní datové signály z médií, kontaktní údaje a máme sofistikovaný systém na e-mailing a do budoucna přidáme i další kanály. Nejprve jsme to všechno používali pro sebe. V malém týmu jsme si vyzkoušeli, jak je otravné být zahrabaný celý den v excelové tabulce. Ručně jsme vyhledávali vhodnou firmu, potom vhodnou osobu, kterou je potřeba kontaktovat, a pak jsme ji kontaktovali ve správný čas na základě článku, který vyšel na internetu. To už máme dnes automatizované, takže jenom chodím na schůzky a vůbec neposílám e-maily. Všechno běží na autopilota. Takového virtuálního asistenta se snažíme dostat do každé firmy. Jen otevřu počítač a vidím, kolik mám odpovědí. Jednou za čas mi přijde report, kolik se obeslalo firem, kolik odpovědělo a kolik se domluvilo schůzek. Když mi to přijde málo, uděláme úpravy. Zasahuju do toho, jenom když mi přijde, že mám málo schůzek. Loni jsme byli schopní udělat celkově 220 projektů, ke kterým jsme potřebovali ještě menší tým než na začátku, protože některé procesy jsme nahradili i v rámci firmy automatizací.