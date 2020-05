Konsolidovaný zisk koncernu Agrofert loni meziročně vzrostl na téměř trojnásobek, na 4,48 miliardy korun proti předloňským 1,67 miliardy korun. Po předloňském poklesu se dostal na hodnoty roku 2017. Konsolidované tržby loni rostly o 4,54 miliardy na 162 miliard korun. ČTK to v pátek sdělil mluvčí koncernu Karel Hanzelka. Hospodaření holdingu se zlepšilo díky segmentu chemie. Do února 2017 vlastnil koncern tehdejší ministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO), který kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.

Skupina Agrofert je největší v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným subjektem v lesnictví a médiích. Loni zaměstnávala stejně jako o rok dříve více než 33 tisíc lidí, podobně jako předloni, z toho 22 tisíc v Česku.

Zisk koncernu před zdaněním loni činil 5,94 miliardy korun, nekonsolidované tržby skupiny loni dosáhly 233,2 miliardy korun, o rok dříve byly zhruba o osm miliard korun nižší. Hodnota EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, se z předloňských 11,7 miliardy korun zvýšila na loňských 18,6 miliardy korun. "Současně došlo ke snížení zadluženosti koncernu u bank o 4144 milionů korun na aktuální hodnotu úvěrových závazků ve výši 39 717 milionů korun," dodal mluvčí.

Za loňské hlavní investice označuje Hanzelka ekologizaci energetiky ve firmě Synthesia a modernizaci biologické čistírny odpadních vod ve společnosti Deza. "Mezi další významné investice v chemickém segmentu patřilo pokračování výstavby nové válcovny plastů ve společnosti Fatra a dokončení investice do nové výrobny hnojiv ve společnosti Lovochemie. Investice do rozvoje výroby čpavku a hnojiv nadále pokračovaly v německé společnosti SKW Piesteritz a ve slovenské společnosti Duslo," uvedl. Z potravinářských firem pak Kostelecké uzeniny pokračovaly ve výstavbě nové masné výroby a Vodňanská drůbež začala s výstavbou nové porcovny.

"Z pohledu nových akvizic byl rok 2019 spíše klidnější," řekl mluvčí. Nejvýznamnějším nákupem byla loni dokončená fúze s United Bakeries. Od letošního ledna pod koncernem funguje nová pekárenská společnost PEK Group. Holding ji kvůli rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže musí prodat do konce letošního června.

"Do koncernu se dále začlenila menší zemědělská společnost Apex Agro, která působí na jižní Moravě. Z hlediska rozvoje čekají koncern Agrofert i nadále investice do ekologie, energetiky a do navyšování výrobních kapacit společností," uzavřel mluvčí.

Kvůli Babišovi se ve vztahu k holdingu často hovoří o střetu zájmů vládnoucího kabinetu, na vládní úrovni se také řeší žaloba České republiky na Evropskou komisi kvůli pozastavené dotaci pro holding. Česko už komisi žalovalo v únoru, pak ale podnět stáhlo, protože komise v některých případech napadané rozhodnutí zrušila. Žaloba se týká částky zhruba 30 tisíc eur (přibližně 816 tisíc korun).