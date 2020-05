Člen Ústředního krizového štábu Vlády ČR a jeden z nejúspěšnějších mladých českých ekonomů Filip Matějka sepsal nedávno jednoduchý a přehledný manuál, jak probudit koronavirem zmrazenou ekonomiku. Je to dosti hořkosladké čtení. Sladké proto, že ony cíle jsou jasně a zřetelně formulovány a jakkoliv jejich dosažení nebude snadné, cestu k nim známe. Hořké proto, že česká vláda se tohoto manuálu nejenže nedrží, ona dělá v mnoha případech dokonce pravý opak toho, co jí mladý vědec radí.

Jedna z Matějkových zásad zní: Nerozptylujme se tím, co nesouvisí se současnou krizí. A jaká je realita? V době, kdy by se měl kabinet premiéra Andreje Babiše koncentrovat na to, jak zmírnit dopady koronakrize, dělá ve spěchu a zmatku strategické rozhodnutí, které bude mít zásadní vliv na budoucnost celé naší země. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) prohlásil, že stát je odhodlán půjčit společnosti ČEZ na nové jaderné bloky v Dukovanech 160 miliard korun.

Jak píše David Klimeš, stát je tak ochoten polostátnímu obrovi poskytnout gigantickou půjčku navzdory tomu, že se v dokumentaci tvrdí, že tato varianta je pro Česko zcela nevhodná. Nejde ale jen o ekonomickou stránku věci. Jak bude vypadat energetická budoucnost Česka je rovněž podstatné z hlediska bezpečnostního. A bylo by záhodno vést o tak klíčovém rozhodnutí celospolečenskou debatu, v níž si odpovíme na některé zásadní otázky. Třeba jak případná dostavba skutečně zapadá do naší energetické koncepce, kolik by to celé reálně stálo a jak dlouho by se stavba nejspíš táhla. Nic takového se ale neděje.

Jak říká Matějka, místo abychom hasili hořící střechu, vybíráme si radši nové auto. Tak jen abychom ho pořádně nepřeplatili, aby se nám po pár kilometrech nerozsypalo a abychom ho nekoupili od někoho, kdo s námi bude jednat jako s onucí, až si budeme na kvalitu vozu stěžovat.

Praha bez bohatých turistů

Během loňského léta přiletělo do Prahy dálkovými lety ze světových metropolí takřka půl milionu lidí. Zpravidla šlo o bohaté turisty (typicky z USA a Číny), kteří v Česku utráceli násobně víc než jiní zahraniční návštěvníci. O jejich peníze teď Česko kvůli pandemii koronaviru přijde, a jak se zdá, bude to na hodně dlouho. Jak odhaduje šéf pražského letiště Václav Řehoř, návrat na předkrizovou úroveň se u dálkových letů do Prahy dá čekat až tak za tři roky. Cestovní ruch v Praze a především hotely a služby zaměřené na bohatší zahraniční klientelu se vážně nemají na co těšit.

Hubený dividendový rok

Ještě na začátku roku se dividendoví investoři těšili, že pro ně letošek bude opět skvělý. V tom loňském roce ostatně firmy obchodované na světových burzách vyplatily ze zisku svým akcionářům rekordních 1,43 bilionu amerických dolarů. Podle odhadů měla letos tahle suma narůst ještě o čtyři procenta. Pandemie nového koronaviru a hospodářská krize, která zasáhla firmy napříč celou ekonomikou, tyto naděje zadupala do země. Korporace dividendy snižují, odkládají či zcela ruší.

Třeba ropná společnost Royal Dutch Shell sníží svou dividendu poprvé od konce druhé světové války. Podle nejnovější analýzy firmy Janus Henderson může letos objem vyplácených dividend v některých regionech − zejména v Evropě − poklesnout dokonce ještě více než během finanční krize v roce 2008.

Konec starých (a dobrých) časů?

Banky v Česku za sebou mají šest skvělých let. Ekonomika zažívala konjunkturu a bankovní domy dosahovaly rekordních zisků. Koronavirus ale staré dobré časy ukončil. V prvním čtvrtletí bankám spadl zisk meziročně takřka o třetinu. A podle analytiků to je teprve začátek. Jak tvrdí Roman Lux z poradenské společnosti Deloitte, zisk banovního odvětví se může za celý letošní rok propadnout až o polovinu. Banky se logicky začaly na černější budoucnost připravovat - podle Deloitte vyskočil objem peněz, které vyčlenily na rizikové úvěry, na 2,8 miliardy korun. Pro přiblížení, jde o pětinásobek v porovnání se stejným obdobím loňského roku.

Andělská pomoc

Průmyslník a mecenáš Igor Fait, Libor Winkler z finanční skupiny RSJ, jedna z nejúspěšnějších českých start-upistek Květa Vostrá nebo třeba Jiří Hlavenka, který stál u zrodu prvních e-shopů v Česku nebo vyhledávače letenek Kiwi.com. A vedle nich ještě plejáda dalších osobností českého byznysu. Když dají všichni tihle lidé hlavy dohromady, měly by z toho vzejít úžasné nápady.

