Nedaleko Prahy by se mohla v budoucnu v obrovských objemech vyrábět vakcína proti novému koronaviru.

S tímto záměrem koupila menší americká biotechnologická společnost Novavax firmu Praha Vaccines. Ta vlastní špičkovou továrnu zaměřenou na výrobu vakcín v osadě Bohumil, která je součástí obce Jevany ve středních Čechách.

Majitelem továrny byla poslední tři roky indická společnost Serum Institute, součást skupiny Cyrus Poonawalla Group. Firma Serum, která je největším světovým producentem i prodejcem vakcín, závod Američanům odprodala za 167 milionů amerických dolarů (přibližně 4,1 miliardy korun). Nový vlastník, s jehož akciemi se obchoduje na americké burze Nasdaq a jehož tržní hodnota se pohybuje okolo tří miliard dolarů, převezme i veškerý personál.

"Výrobní kapacita je důležitou součástí strategie, jejímž cílem je přivést na trh vakcínu proti covidu-19," uvedl Stanley C. Erck, generální ředitel Novavaxu. "Díky akvizici získáváme důležitá aktiva, která nám umožní vyrábět více než jednu miliardu dávek ročně. Společně s tím budeme usilovat i o navýšení kapacit v USA a v Asii," dodal.

Společnost Novavax je jednou z desítek firem po celém světě, které v současnosti pracují na co nejrychlejším vývoji vakcíny proti novému koronaviru. V úvodu tohoto týdne firma oznámila, že zahájila první fázi klinických testů na lidech. Týkat se má 130 zdravých lidí na dvou místech v Austrálii. První výsledky, které by měly ukázat, nakolik je vakcína bezpečná a funkční, by měly být k dispozici v červenci. Pokud budou výsledky dobré, bude od srpna následovat druhá fáze.

Nákup firmy Praha Vaccines je podporován Koalicí pro inovace v připravenosti na epidemie, která vznikla před třemi lety na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Na jejím vzniku a financování se mimo jiné podílely norská vláda a Nadace Billa a Melindy Gatesových. Nezisková organizace mimo jiné funguje jako koordinátor v procesu vývoje vakcíny. Může například dojednávat spolupráci mezi malými nezávislými laboratořemi a velkými výrobci vakcín napříč celým světem. Peníze od koalice Novavaxu umožní navýšit produkční kapacitu továrny.

Firma Novavax má ambiciózní plány a vakcínu by chtěla začít vyrábět ještě letos. Do výrobních kapacit tak investuje již nyní, přestože není vůbec jisté, zda bude vývoj úspěšný. Novavax je tak nyní připraven už v tomto roce vyrobit 100 milionů dávek a přes miliardu příští rok. Pochyby ohledně toho, zda vůbec bude nějaká vakcína v dohledné době k dispozici, však vyjádřil například Ken Frazier, šéf farmaceutické společnosti Merck. Listu Financial Times tento týden řekl, že harmonogram počítající s příchodem vakcíny na trh do roku či roku a půl je "příliš agresivní".

Počátky výroby vakcín v Jevanech se datují do raných 20. let minulého století. V roce 1920 zde vznikla s finanční pomocí od Rockefellerovy nadace nejvýznamnější továrna na očkovací látky v zemi. Po druhé světové válce se továrna v Bohumili rozšířila o zpracování krevní plazmy. V 90. letech česká vláda Václava Klause rozhodla o záměru vybudovat v osadě Bohumil národní centrum právě pro zpracování krevní plazmy. Kvůli finančnímu krachu projekt vyšel stát na stovky milionů korun. Továrně se kvůli tomu tehdy začalo říkat "bílý Temelín".

Následně továrnu zprivatizoval velký americký výrobce Baxter a závod za stovky milionů korun zmodernizoval. V roce 2017 továrnu koupili Indové se záměrem udělat z ní největší továrnu na vakcíny proti obrně na světě. Koupě je v roce 2017 vyšla na 72 milionů eur (tehdy necelé dvě miliardy korun). I po prodeji hodlají s novým majitelem spolupracovat.