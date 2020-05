Chcete vědět, co se to děje s korunou? Proč se jeden den propadne o padesátník a vypadá to, že co nevidět oslabí nad 28 korun za euro, tedy míří k úrovni, kterou (s výjimkou dvou krátkých období paniky v letech 2009 a 2015) nepamatujeme od roku 2007? A proč se jen pár dní nato česká měna vehementně cpe k hodnotám kolem 27 korun? Pak nezbude než se začíst do výroků klíčových členů bankovní rady ČNB. Plány centrální banky pro špatné časy jsou totiž tím, co dokáže trh rozparádit.

Ukázala to rutinní prezentace nové prognózy pro analytiky, která za účasti radního Tomáše Holuba a expertů měnové sekce ČNB proběhla minulé pondělí, a následná prudká reakce, kterou ČNB ze všech sil utlumovala ještě tento týden.

Co se stalo? V prezentaci došlo i na pesimistické scénáře, které ukazují, co by se s ekonomikou dělo v případě, že epidemie koronaviru bude dál ochromovat běžný provoz. Nejpesimističtější variantu představuje případná druhá vlna pandemie. Kdyby na podzim opravdu přišla a s ní i další projevy deglobalizace, a tedy poklesu mezinárodního obchodu, čekal by českou ekonomiku dlouhotrvající útlum. S ním je spojen i pokles inflace pod cíl. Jak by se růst cenové hladiny mohl vrátit tam, kde ho ČNB chce mít, tedy na dvě procenta ročně? Vyžadovalo by to extrémně slabou korunu (pro rok 2021 až 32 korun za euro, uvádí prezentace na straně 27 vlevo dole) a hluboce záporné tržní úrokové míry. Ty jsou ale nedosažitelné, takže v realitě by muselo přijít nějaké účinné nekonvenční opatření.