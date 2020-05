Tisíce Čechů se pustily do investování. Sjíždí tutoriály na YouTube nebo různých webinářích a posílají miliony korun do akcií, kryptoměn, opcí nebo půjček na bázi Zonek. Neměly by přitom ale zapomenout, že i výnosy z akcií z Revolutu se musí danit. Stejně tak nesmí investor opomenout na uvedení příjmů z dividend. Pokud to neudělá a berní úřad na něj přijde, čeká ho pořádné penále. Na základě velkého zájmu čtenářů jsme sestavili postup co a kam napsat do daňového přiznání, pokud je člověk jen občasným investorem, nepodniká a nejde o jeho soustavnou činnost. Čas na podání daňového přiznání je díky koronaviru až do prvního července.